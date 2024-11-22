Мнение о пользе супов как незаменимой части рациона часто не учитывает медицинских нюансов. Гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал о тех супах, которые могут навредить здоровью при определённых условиях.

Одним из наиболее спорных блюд специалист назвал солянку. Несмотря на насыщенный вкус, она содержит много соли, жира и калорий. Основные ингредиенты, такие как копчёности, мясо и колбасы, насыщены насыщенными жирами и консервантами. Такой состав неблагоприятно влияет на сердце, сосуды и липидный обмен. Кроме того, чрезмерное количество жирной пищи в рационе может провоцировать запоры и негативно сказываться на работе кишечника.

Констанденков также отметил высокое содержание пуринов в белке, используемом в солянке, что увеличивает риск образования камней в почках. Это особенно актуально для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

Грибной суп, который считается лёгким блюдом, тоже может быть коварным. Основной проблемой является хитин, структурный полисахарид, практически не усваиваемый организмом человека из-за отсутствия соответствующих ферментов. Его употребление может осложнить работу пищеварительной системы. Кроме того, картофель, входящий в состав грибного супа, при варке приобретает высокий гликемический индекс, что может привести к скачкам сахара в крови. Это блюдо не рекомендуется при гастритах, язве, панкреатите и воспалительных заболеваниях кишечника.

Особое внимание врач уделил гороховому супу. Он может вызывать вздутие, дискомфорт в животе и повышенное газообразование. При наличии кишечных проблем это блюдо лучше исключить. Если гороховый суп всё же готовится, то предпочтение стоит отдавать более лёгким вариантам на основе куриного или индюшачьего бульона, избегая копчёных ингредиентов.

Констанденков подчеркнул, что выбор супа должен учитывать состояние здоровья и особенности организма. Порой даже такие традиционные блюда, как солянка или грибной суп, требуют индивидуального подхода, чтобы не нанести вреда.