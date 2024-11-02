Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, и, как отметила Жанна Смирнова, директор по макроэкономическому анализу банка ДОМ.РФ, это решение не стало неожиданностью для банковского сектора. По её мнению, рост ставок по депозитам стимулирует клиентов сохранять средства в банках, откладывая текущие расходы.

Смирнова подчеркнула, что опасности образования “пузыря вкладов” в нынешних условиях нет. Такие «пузыри» возникают из-за нерациональных ожиданий постоянного роста актива. В случае же с депозитами мы видим обдуманное и оправданное поведение, а не искусственный ажиотаж.

Эксперт также отметила, что некоторые банки начали готовиться к такой ставке ещё до официального повышения. Это говорит о стабильности российской финансовой системы. Экономика продолжит развиваться и в новых условиях, и размер ставки станет для неё второстепенным фактором.

Ранее стало известно о новом вкладе Сбера “Забота о будущем”, который обеспечивает доходность в рекордные 25 процентов.