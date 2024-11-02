Сбербанк объявил о запуске нового вклада под названием «Забота о будущем» с доходностью до 25% годовых. Чтобы воспользоваться столь высокой ставкой, вклад необходимо оформить вместе с участием в программе долгосрочных сбережений. Это предложение доступно с 1 ноября и предусматривает возможность выбора сроков: три месяца, полгода или год. В пресс-службе банка уточнили, что для участия потребуется пополнить вклад на сумму от 50 тысяч рублей.

Открыть такой вклад можно в любом отделении Сбербанка. Примечательно, что для использования программы вкладчик должен внести на вклад и на счет долгосрочных сбережений одинаковую сумму. При досрочном снятии средств ставка по вкладу, как и условия программы, могут измениться.

Программа долгосрочных сбережений дает клиентам доступ к дополнительным государственным выплатам и размораживанию средств, накопленных для пенсии. Участникам предлагается заключать не более трёх договоров для максимальной выгоды от программы.

Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил, что новый вклад создан для тех, кто планирует накопления на короткий срок например, на отпуск или покупку крупной вещи.