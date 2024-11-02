Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Сбербанк объявил о запуске нового вклада под названием «Забота о будущем» с доходностью до 25% годовых. Чтобы воспользоваться столь высокой ставкой, вклад необходимо оформить вместе с участием в программе долгосрочных сбережений. Это предложение доступно с 1 ноября и предусматривает возможность выбора сроков: три месяца, полгода или год. В пресс-службе банка уточнили, что для участия потребуется пополнить вклад на сумму от 50 тысяч рублей.

Открыть такой вклад можно в любом отделении Сбербанка. Примечательно, что для использования программы вкладчик должен внести на вклад и на счет долгосрочных сбережений одинаковую сумму. При досрочном снятии средств ставка по вкладу, как и условия программы, могут измениться.

Программа долгосрочных сбережений дает клиентам доступ к дополнительным государственным выплатам и размораживанию средств, накопленных для пенсии. Участникам предлагается заключать не более трёх договоров для максимальной выгоды от программы.

Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил, что новый вклад создан для тех, кто планирует накопления на короткий срок например, на отпуск или покупку крупной вещи.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней