Лиана Шульгина, известная блогер и невестка певицы Валерии, недавно поделилась снимком в социальных сетях, где она позирует в откровенном купальнике. Фотография была сделана в номере отеля во время отдыха в Дубае. В своем посте блогер написала: «Доброе утро. Кто много работает, тот летит отдыхать. Я в Дубае с сестрой».

Жена младшего сына Валерии, Арсения Шульгина, Лиана вышла замуж 28 августа 2020 года. Пара встретила новый 2021 год уже с новорожденной дочерью, которую назвали Селин.

После рождения дочери Лиана столкнулась с проблемой возврата к прежней физической форме. В своём блоге она честно призналась, что испытывала трудности с восстановлением после родов из-за отсутствия силы воли для строгого соблюдения диеты и тренировочного плана.

Однако после того как Лиана перестала себя перегружать требованиями и нашла баланс между питанием и упражнениями, ей удалось добиться желаемых результатов. Сейчас она не стремится к идеальной стройности, занимаясь фитнесом ради удовольствия и следуя рекомендациям нутрициолога. Шульгина отметила, что теперь она полностью довольна своей фигурой.

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