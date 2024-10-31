На карьерном пути 38-летней звезды Ольги Бузовой семейные ценности не всегда были в приоритете. Тем не менее, её сердце не перестаёт мечтать о настоящей любви, муже и детях. В последнее время в жизни певицы наметились значимые перемены.

Ольга уже пережила неудачный брак с Дмитрием Тарасовым, а в 2020 году её отношения с рэпером Давой также завершились разочарованием. Однако этим летом артистка взбудоражила своих поклонников фотографией, на которой она изображена в объятиях неизвестного мужчины. Бузова не скрывала своего счастья и любви, вскоре начав делиться намёками на возможное пополнение в семье.

Недавно в её личном блоге появилось видео, где Ольга в шелковой накидке и пеньюаре демонстрировала округлившийся живот. Такие изменения у худеньких девушек во время беременности происходят медленно и становятся заметными к середине срока. Реакция аудитории на это видео оказалась неоднозначной.

Комментарии зрителей варьировались от скептических — «Опять хайпит?» и «Может, наелась пельменей», до искренне радостных — «Если и правда малыш, то я счастлива за нее».

Параллельно с новостями о возможной беременности, Ольга продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, оцененное экспертами в полмиллиона долларов. Кроме того, известный таролог Алексей Гришин предсказал певице благоприятные перспективы в личной жизни на ближайший год.