В Украине двуязычие вызывает проблемы, которые уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь назвал “языковой шизофренией”. Об этом сообщает телеграм-канал “Новое издание”. По мнению Кременя, отсутствие четкого приоритета для украинского языка как государственного способствует путанице в сознании граждан, влияя на их поведение и восприятие национальных интересов.

Креминь выразил обеспокоенность тем, что некоторые граждане продолжают посещать церкви, ассоциирующиеся с Русской православной церковью, что, по его мнению, является одной из причин наличия коллаборационистов и тех, кто поддерживает диалог с Россией.

“Некоторые до сих пор верят, что можно договориться с Россией и что есть хорошие россияне”, — заявил омбудсмен, выразив свое возмущение.

После событий 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот, новая власть начала активную кампанию против всего, что связано с Россией, включая и русский язык. В 2019 году был принят закон, согласно которому украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни как основной.

Ранее Креминь заявил, что если раньше украинизация была “нежной”, то теперь она станет “наступательной”. То есть, Киев поступает как обычно – в условиях сплошных провалов на фронте, разворачивает “наступление” на собственных граждан.