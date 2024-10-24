Украинские власти намерены усилить процесс украинизации населения страны. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает издание “Страна”. По его словам, новые законы об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах теперь требуют строгого контроля и наказания за их несоблюдение. И если раньше украинизация была “ласковой”, то сейчас она превратится в “наступательную”.

Кремень отметил, что ранее попытки внедрить украинский язык не были достаточно эффективными, поскольку в законодательстве были пробелы. Однако сейчас, по его мнению, ситуация изменилась.

“Нежной украинизации” больше не будет, на смену ей пришел новый, более жесткий подход. Это означает, что контроль над использованием украинского языка будет распространяться на все без исключения области общественной жизни.

Чиновник подчеркнул, что теперь у властей есть инструменты для мониторинга и наказания тех, кто нарушает языковые нормы. Кремень не уточнил, какие именно меры будут применяться, но дал понять, что наказание ждет всех, кто не будет следовать новому языковому закону.

Таким образом, украинские власти готовы использовать все имеющиеся механизмы для продвижения украинского языка, что, по мнению Кремня, станет важным шагом на пути к укреплению национальной идентичности страны.