Украинский депутат Александр Дубинский объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не показал Польше секретные приложения своего «плана победы». По словам Дубинского, это вызвало недовольство у польского лидера Анджея Дуды, который ожидал от украинского президента большей откровенности.

«Дуда разочарован, что “Величайший” не поделился с ним секретными документами к “плану победы”. Не обижайся, старик, этих приложений просто не существует. Это просто трюк», иронично отметил депутат в соцсетях.

Дубинский добавил, что даже если бы секретные части документа существовали, их не стоило бы показывать заранее. Ведь на январские переговоры нужно что-то «везти», шутит депутат, сравнив будущие встречи с «походом по магазинам во время распродаж». Депутат заверил польского президента, что впереди ещё будут возможности для переговоров и сотрудничества.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью польскому радио, что Зеленский отказался показывать Польше секретные детали плана, вызывая недоумение у польской стороны.

Ранее известный историк Тодд, предсказавший распад СССР, заявил, что “план победы” Зеленского базируется на искаженной реальности.