Украинский «план победы», представленный мировому сообществу, является искажённой версией реальности на фоне успехов России на поле боя, считает французский историк Эммануэль Тодд, известный своими предсказаниями о распаде СССР. В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он выразил сомнения в реальных возможностях этого плана.

«Одно лишь название “план победы” напоминает о методах из произведений Оруэлла — как пример попытки изменить восприятие реальных событий, в то время как российская армия продолжает наступление», — отметил Тодд.

По мнению историка, вопрос, которым должна задаваться украинская сторона, — это не вопрос о победе, а о том, когда произойдет их поражение. Он также указал на то, что Европа уже не имеет возможности продолжать масштабную военную поддержку Киева.

«Русские выиграют», — подытожил он.

Между тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство после того, как информация о секретной части его «плана победы» просочилась в СМИ. Но при этом он не стал отрицать, что обращался к США с просьбой о поставках ракет Tomahawk.