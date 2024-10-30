Вопрос продления человеческой жизни давно занимает умы исследователей. В поисках «эликсира бессмертия» ученые обращаются к природе, изучая животных, обладающих удивительными способностями к долголетию и регенерации. В их числе гидры, гренландские акулы и даже некоторые моллюски.

Гидры: секрет вечной молодости

Гидры, такие как Hydra vulgaris, обладают удивительной особенностью — они не стареют. Биолог Даниэль Мартинес потратил более восьми лет на изучение этих организмов, чтобы выяснить, есть ли у них признаки старения. Его выводы были поразительны: даже спустя 12 лет наблюдений он не нашел свидетельств, что гидры стареют. Эти создания могут погибнуть от внешних факторов, но естественные процессы старения, похоже, на них не влияют.

Механизм долголетия гидр основан на способности их стволовых клеток бесконечно делиться и восстанавливаться. Благодаря активной теломеразе гидры постоянно обновляют клетки и могут регенерировать поврежденные ткани всего за 20 дней. В исследовании 2020 года ученые обнаружили, что гидры подавляют активность некоторых генов, что также способствует их «биологическому бессмертию».

Медузы и их способность к регенерации

Медузы вида Turritopsis dohrnii, или «бессмертные медузы», удивляют ученых своим необычным процессом трансдифференциации. В случае неблагоприятных условий зрелая особь возвращается в состояние полипа, что по сути перезапускает жизненный цикл. Однако такой процесс ученые называют скорее формой клонирования, чем настоящим бессмертием.

Загадки долголетия голых землекопов

Голые землекопы — удивительные грызуны, способные прожить до 40 лет. Они почти не стареют, что для их вида весьма необычно. Эти животные выделяются тем, что обладают механизмом, предотвращающим рак: их клетки защищены гиалуроновой кислотой, которая предотвращает бесконтрольное разрастание тканей. Способность выживать в условиях низкого уровня кислорода и медленный метаболизм также поддерживают их здоровье на протяжении десятилетий.

Черепахи и паукообразные: секрет вечной жизни в неволе

Известно, что черепахи могут почти не стареть, особенно в условиях зоопарков, где им не угрожают хищники и болезни. Исследования показали, что у 75% из 52 изученных видов черепах старение практически не наблюдается. Но эта особенность проявляется только в условиях неволи — в дикой природе черепахи более уязвимы.

Гренландские акулы: столетние охотники северных морей

Еще один пример долголетия — гренландские акулы, которых считают рекордсменами среди позвоночных. Эти обитатели холодных северных океанов способны прожить до 400–500 лет и достигают зрелого возраста к 150 годам. Крупные и медленные, гренландские акулы могут выживать в суровых условиях благодаря своим уникальным генам, которые помогают восстанавливать ДНК и подавлять образование раковых клеток.

Долгоживущие омары и моллюски

Омары тоже демонстрируют способность к длительному существованию. Они продолжают расти на протяжении всей жизни, пока процесс линьки не становится слишком затратным для организма. Океанические куахоги, моллюски, могут прожить более пятисот лет — рекордсменом среди них стал экземпляр по имени Мин, проживший 507 лет.

Природа открывает перед учеными бесчисленные примеры долголетия и бессмертия, которые могут помочь раскрыть секреты продления жизни.