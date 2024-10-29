Исследователи из России, работающие в Израиле и США, сделали удивительное открытие, связанное с уникальной продолжительностью жизни голых землекопов. Эти маленькие грызуны, живущие значительно дольше большинства животных своего размера, демонстрируют исключительные механизмы защиты от старения и рака, благодаря способности подавлять активность особых сегментов ДНК, известной как «мусорная» ДНК. Подробности открытия опубликованы в научном журнале PNAS.

Ученые изучили генетические особенности голых землекопов, известных своей устойчивостью к возрастным заболеваниям. В фокусе исследования оказались ретротранспозоны — фрагменты «мусорной» ДНК, составляющие значительную часть генома млекопитающих. Эти сегменты часто проявляют вирусоподобную активность, и их распространение в ДНК связано с процессами старения и образования опухолей. Однако анализ генома голых землекопов показал, что их ретротранспозоны на протяжении миллионов лет остаются неактивными, что, вероятно, и объясняет их долголетие и устойчивость к раку, передает ТАСС.

Под руководством старшего вице-президента Центра изучения рака Розуэлл-Парк Андрея Гудкова исследователи разработали новый алгоритм PPG Finder, позволяющий отслеживать эволюционное поведение ретротранспозонов в геноме. Сравнив геномы голых землекопов с геномами других грызунов, ученые обнаружили, что активность ретротранспозонов у землекопов практически не менялась на протяжении многих миллионов лет. Это явление уникально среди млекопитающих, и, как полагают исследователи, именно «затухшая» активность этих фрагментов генома может объяснять их долгую жизнь и отсутствие опухолей.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, команда планирует провести дополнительные эксперименты на культурах клеток голых землекопов, что может дать ученым важные знания о механизмах замедления старения и защиты от рака.

Кто такие голые землекопы?

Голые землекопы (Heterocephalus glaber) — небольшие подземные грызуны, весом около 30–50 г и по размеру сопоставимые с обычной мышью. Эти животные, лишенные шерсти, уже полвека являются объектом пристального внимания биологов. Они могут жить в 10–15 раз дольше, чем другие грызуны такого же размера, и почти не болеют раком. Кроме того, землекопы не чувствуют боли, могут прожить до 20 минут без кислорода, а их кожа устойчива к раздражающим химическим веществам.

Это открытие подчеркивает, насколько необычна природа голых землекопов и как их особенности могут быть полезны для понимания процессов старения и разработки новых методов защиты от рака.