Трое российских военнослужащих оказались в смертельно опасной ситуации, когда их машина подорвалась на мине. Однако все бойцы чудом остались живы. Эта невероятная история произошла в Донецкой народной республике, в районе Угледара, рассказал военкор Александр Коц.

В тот день трое мужчин на УАЗе отправились на срочную эвакуацию через поле. Но на их пути оказалась противотанковая мина ТМ-62. Раздался мощный взрыв, который, казалось бы, не оставил шансов на спасение. Однако все трое не только выжили, но и уже вернулись в строй.

Этот случай стал настоящим примером того, что даже в самых опасных условиях иногда случаются настоящие чудеса. Telegram-канал, который сообщил об инциденте, отметил, что такие истории не единичны, и солдаты часто сталкиваются с экстремальными ситуациями, выходя из них живыми и невредимыми.

Подобные случаи становятся поводом для гордости и подчеркивают важность сплоченности и подготовки военнослужащих. Ранее уже поступала информация о героизме российских военных. Например, танк Т-72Б3М группы «Днепр» пережил серьезные удары. Сначала в него попали из ручного гранатомета, затем трижды сбросили мины с дрона. И каждый раз экипаж танка оставался целым, а сама машина продолжала выполнять боевые задачи.