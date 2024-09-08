Экипаж танка Т-72Б3М из российской группировки войск “Днепр” рассказал РИА Новости об уникальном опыте выживания боевой машины после нескольких серьезных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Этот эпизод подчеркивает прочность и надежность техники, а также мастерство экипажа, который продолжил выполнять поставленные задачи, несмотря на серьезные повреждения.

Во время боя украинские беспилотники типа «Баба-Яга» трижды сбросили противопехотные мины на танк, одна из которых попала прямо на броню. По словам военного с позывным “Гламурный”, танк выдержал это испытание с минимальными повреждениями.

“Только одна решетка сверху оторвалась”, — уточнил танкист.

Экипаж быстро отремонтировал танк, приварив новую решетку, и продолжил работу, словно инцидента и не было.

Но на этом злоключения для Т-72Б3М не закончились. Боевая машина также выдержала прямое попадание из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) в башню. Механик-водитель с позывным “Волк” подчеркнул, что после удара танк продолжил функционировать без значительных повреждений, что в очередной раз доказывает надежность российской бронетехники.

Командир танка с позывным “Кутузов” добавил, что корпус танка выдержал все удары, включая попадание из РПГ и сброс мин с дронов. Он отметил, что такие испытания для Т-72Б3М, хотя и сложные, стали проверкой на прочность, которую машина прошла на отлично.

Этот эпизод особенно важен на фоне активных поставок западной военной техники на Украину. Российские танкисты уже имеют опыт борьбы с такими машинами, как американские Abrams и немецкие Leopard. Экипаж Т-72Б3М рассказал, что все тонкости борьбы с этими иностранными танками отрабатывались на полигонах, и российские танки показали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Прочный корпус, умелое командование и продуманная тактика сделали российский танк Т-72Б3М настоящей крепостью на поле боя.