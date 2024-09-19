Младший курсант Московского высшего военного командного училища, ефрейтор Артур Озеров, проявил мужество и отвагу в зоне спецоперации, когда помог своим сослуживцам уничтожить украинский танк. Детали своего подвига он раскрыл в интервью «Известиям» 18 сентября.

Во время освобождения одного из населенных пунктов российская передовая группа заняла позицию в здании. Однако вскоре они оказались в сложной ситуации — противник выкатил танк, а бойцы остались отрезанными от основной группы. У них была противотанковая установка, но требовались боеприпасы, чтобы нейтрализовать технику противника.

Озеров вспоминает, как собрали небольшую группу, которая под плотным огнем противника смогла продвинуться вперед, доставив необходимые боеприпасы. Несколько бойцов получили ранения, но Артур взял ПТУР у одного из пострадавших и донес оружие к своим товарищам.

Действия курсанта помогли уничтожить вражеский танк и спасли жизни его сослуживцев.

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