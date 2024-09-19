Министерство обороны России рассказало историю рядового Андрея Петрова, который, несмотря на интенсивный обстрел, восстановил поврежденную систему связи на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

Во время активных боевых действий, когда украинские военные вели минометный огонь по наступающим российским подразделениям, важная система связи была нарушена. Потеря связи угрожала эффективности и тактическим возможностям российских войск.

Андрей Петров осознал, насколько критичной была эта ситуация. Игнорируя опасность и непрекращающиеся обстрелы, он вышел на передовую, чтобы восстановить работу аппаратуры. Благодаря его решительным действиям связь была оперативно восстановлена, что позволило российским подразделениям передать координаты огневых позиций противника и продолжить бой.

Ранее российские морпехи уничтожили замаскированную технику украинских боевиков, используя дроны Supercam и реактивные системы залпового огня “Град”.