В последних новостях из зоны специальной военной операции на Украине описан необычный инцидент, приведший к пленению группы украинских военных. По сообщению РИА Новости, во время боевого столкновения украинские солдаты неожиданно столкнулись с подразделением, состоящим из российских военнослужащих из Якутии. Этот факт стал полной неожиданностью для украинских бойцов, так как они были уверены, что в данном районе не должно быть российских войск.

Один из украинских военных поделился в социальных сетях своими впечатлениями от неожиданной встречи:

«Пришел с позиции, наткнулись на якутов. Четверо русских незаметно появились на дорожке. Я увидел флаг на броне и надпись „Якутия“».

Якутские бойцы активно принимают участие в операция Вооруженных сил России, используют не только свое военное мастерство, но и эффект неожиданности, позволяющий заставать противника враслох.