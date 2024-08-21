Американский эксперт в области разведки, Скотт Риттер, заявил о критическом состоянии украинской обороны в Донбассе в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Он утверждает, что украинская армия находится на грани полного обвала, что оставляет мало шансов для сдерживания продвижения российских войск.

«Украинские войска достигли точки, когда их оборона просто разваливается, и за этой линией у них нет ничего. Сообщается, что Киев приказывает оставшимся военным в Донбассе сражаться до последнего, чтобы замедлить продвижение России, пока пытаются восстановить оборону», — подчеркнул Риттер.

По его словам, российские войска продолжают наступление, находясь на пороге значительных успехов в Донбассе, в то время как украинская сторона терпит серьезные потери. Эти потери усугубляются в результате украинской атаки на Курскую область.

Риттер также высказал мнение о политике Соединенных Штатов по отношению к Украине. Он указал, что США постепенно отказываются от поддержки Киева, поскольку Украина не смогла ослабить Россию и эффективно сдерживать ее, как это предполагалось. Эксперт уверен, что Америка поддерживает только те международные институты, которые приносят ей пользу, и в настоящее время Украина уже не входит в их число.

Отвечая на вопрос о возможных действиях России в случае прямого конфликта с НАТО, Риттер предположил, что первым делом Россия атакует космическую инфраструктуру противника.

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