Украинские военнослужащие могут покинуть армию только в двух случаях: если они получили ранение или погибли. Об этом рассказал пленный солдат Григорий Крестив.

По информации «АиФ», Крестив, служивший в 228 полку с позывным Тобол, был взят в плен недалеко от населенного пункта Новоселовка Первая.

Крестив рассказал, что был призван на службу в мае 2022 года в Одесской области. В течение всего времени он служил поваром и не имел возможности покинуть армию.

«Мне сказали, что уволиться можно только в случае ранения или смерти», – поделился Григорий.

Напомним, Киев продолжает насильственную мобилизацию, хватая людей на улице и в общественных местах. 31 августа, к примеру, был фактически похищен водитель автобуса, который вез пассажиров. Всех путешественников, а также 14-летнего сына водителя сотрудники ТЦК просто бросили на улице.