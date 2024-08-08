Ускорение загрузки видео на YouTube в условиях фильтрации трафика со стороны интернет-провайдеров возможно благодаря ряду утилит, которые помогают обходить ограничения. Об этом сообщил IT-эксперт Олег Свиридов.

Среди наиболее известных программ — GoodbyeDPI, разработанная для пользователей Windows. Дополнительные варианты включают Zapret, доступный для Windows, Linux и OpenWRT, ByeDPI для Android и SpoofDPI для macOS и Linux. Эти инструменты предоставляют возможность просматривать контент на YouTube на высокой скорости без потери качества видео.

Процесс активации GoodbyeDPI начинается с загрузки соответствующего архива. После распаковки следует запустить файл 0_russia_update_blacklist_file и затем 1_russia_blacklist. В случае возникновения ошибок необходимо запустить файлы от имени администратора, что позволит программе функционировать в фоновом режиме и обеспечить непрерывное воспроизведение видео на YouTube без ограничений.