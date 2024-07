Специалисты из Университета Южной Калифорнии своим исследованием подтвердили, что продукты питания, содержащие в себе большое количество метиониновой аминокислоты, могут стать причиной возникновения рака дыхательных путей и ротовой полости, сложно поддающемуся лечению. Результаты данной научной работы были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования верхней аэродигестивной плоскоклеточной карциномы ученые обнаружили наличие в раковых опухолях повышенную концентрацию метионина. Ученые решили в ходе исследования заблокировать транспортер LAT1 (это мембранный белок, переносящий метионин внутрь клеток). И это замедлило рост опухолей. В результате специалисты пришли к выводу, что исключение пищи, содержащей в себе аминокислоты метионина, необходимо во время комплексного лечения рака полости рта, так как зависимость данных раковых клеток от метионина намного выше по сравнению с другими типами злокачественных опухолей.

Метионин представляет собой важную для организма аминокислоту, которую человек получает из пищи. Большое количество метионина содержится в креветках, говядине, куриных яйцах. Поэтому специалисты делают акцент на важности выяснения, каким пациентам стоит исключить продукты, содержащие метионин, с целью эффективного лечения онкологического заболевания.