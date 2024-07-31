Бывший советник по европейским делам совета США по нацбезопасности американского экс-президента Дональда Трампа, подполковник Александр Виндман дал интервью изданию The Irish Times. Он рассказал, что коллективный Запад может отправить на Украину войска. Однако это будет произведено не от НАТО, а на основе двусторонних соглашений с Киевом.

«Вполне можно увидеть сценарий, при котором они разместят свои собственные войска на местах, но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений», – заявил Виндман.

По словам эксперта, Запад пойдет на такие действия под предлогом избегания боевых действий на своих территориях. Кроме того, Виндман уверен, что рано или поздно Киеву и Москве придется сеть за стол переговоров.

Ранее эксперт Меркурис заявлял, что киевский режим понимает неизбежность поражения ВСУ на фронте. Но нынешняя украинская власть всеми способами пытаются удержаться «у руля», чтобы оттянуть момент поражения Украины в конфликте с Россией.