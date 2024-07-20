Компания “Укрэнерго” заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в трех регионах страны. К Сумской, о которой мы уже упоминали ранее, добавились также Черниговская и Полтавская области.

Сообщается, что во всех трех регионах бытовые потребители вынуждены сидеть без света.

О каких именно энергообъектах идет речь, не уточняется.

В настоящий момент на Украине разразился мощный энергетический кризис, который усугубляется сильной жарой. Подачу электроэнергии отключают на 12-14 часов в сутки почти во всех областях. В некоторых регионах жители начали выходить на митинги, требуя восстановить энергосистему и прекратить многочасовые стабилизационные отключения.