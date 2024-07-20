В ночь на 20 июля в Сумской области был зафиксирован прилет по энергетическому объекту. Местная военная администрация в своем Telegram-канале написала о повреждениях и пожаре.

На месте атаки уже работают экстренные службы, пытающиеся устранить последствия. Отмечается, что удар был нанесен дронами-камикадзе “Герань”.

Точной информации о поврежденном объекте нет. Напомним, ВС РФ регулярно атакует энергосистему Украины. В Германии уже заявили, что Киев столкнулся с серьезными проблемами, но самое страшное его ждет впереди. С приходом зимы энергопотребление вырастет втрое, что приведет к еще более длительным отключениям. Хотя и сейчас во многих регионах света нет в течение 12-14 часов в сутки.