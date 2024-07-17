Мозг отвечает за мысли, действия и чувства человека, именно этот сложнейший орган осуществляет контроль над всем организмом, а также обеспечивает способность творить, мыслить, обучаться чему-то новому, рассказал врач-невролог из Уфы Руслан Шаймарданов.

Он отметил, что очень важно сохранить здоровье мозга, чтобы не утратить отдельные способности. Для этого нужно избавиться от семи привычек.

По словам специалиста, негативное влияние на состояние головного мозга оказывают многозадачность, то есть попытки успевать всегда и везде, делать несколько дел одновременно, малоподвижный образ жизни, несоблюдение основ здорового питания.

Кроме того, на мозг оказывают пагубное влияние алкоголь и курение, психологический стресс, депрессивные состояния.

Чтобы сохранить мозг здоровым как можно дольше, нужно также соблюдать режим сна. Хорошо выспавшийся человек всегда соображает гораздо лучше.