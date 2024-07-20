Российский союз туриндустрии назвал ТОП-5 регионов страны, в которых отдых в июле обходился дороже всего. Уверенную победу одержала Республика Алтай.

Там проживание на двоих в течение недели в среднем стоило 107,5 тысячи рублей, на троих – 126 100 руб. На втором месте – Камчатский край (166 099 руб.), на третьем – Подмосковье (почти 75 тысяч на двоих).

Дороговизна Республики Алтай объясняется популярностью этого места для отдыха среди зажиточных туристов, готовых платить за четырех- и пятизвездочные отели с развитой инфраструктурой.

Замыкают пятерку Алтайский край и Якутия, где недельное размещение обходится в среднем в 74 и 69 тысяч рублей соответственно.

Самыми недорогими регионами стали Ямал (24 201 руб.) Вологодская область (29 989), Марий-Эл (30 863 рубля). Также в пятерку вошли Томская и Оренбургская области, где в июле можно отдохнуть за 31 466 и 32 045 рублей соответственно.