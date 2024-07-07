Распространяющий в США вегетарианство клещ подобрался к Канаде

Ареал обитания клеща «одинокая звезда», вызывающего аллергию на мясомолочные продукты, продолжает уверенно охватывать Северную Америку. Источник: The Hill.

Прежде клещи вида Amblyomma americanum в основном встречались в южных штатах, однако в последние годы они активно распространяются. По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), клещ «одинокая звезда» был выявлен уже в более чем двух десятках штатов, включая наиболее северные.

В какой-то момент эти клещи почти полностью исчезли с северо-востока США и из района Великих озер, сообщила доктор Лесли Мерц в статье для Entomology Today, вышедшей в 2022 году. Теперь они возвращаются обратно, отчасти благодаря более теплым зимам, распространению инвазивных растений и растущей популяции оленей.

Теперь, когда лето в самом разгаре, клещ «одинокая звезда» (и прочие клещи) способен лучше размножаться. Некоторые представители американского здравоохранения уже заявили, что наблюдают всплеск активности клещей, вызывающий беспокойство у медработников.

Ареал распространения Amblyomma americanum простирается от Техаса на север до Небраски, на восток до Мэна, а затем на юг до Флориды.

В июне 2024 года такой клещ был обнаружен в округе Оттава (штат Мичиган), где ранее никогда не встречался. Согласно местному изданию Nexstar’s Wood, родители обнаружили клеща «одинокую звезду», ползавшего по их сыну. Ранее такой же клещ был зарегистрирован по соседству, в мичиганском округе Каламазу.

В нескольких округах Канзаса представители здравоохранения заявили о росте числа заболеваний, связанных с клещами, таких как синдром альфа-гал – заболевание, переносчиком которого, как известно, является клещ «одинокая звезда».

Что такое синдром альфа-гал

Это заболевание вызывается альфа-галом (альфа-галактозой), представляющим собой, по словам доктора Сета Мобли из Арканзаса, «комбинацию углевода в белке, содержащуюся в клетках различных организмов, но не у людей». У людей может развиться синдром альфа-гал именно после укуса клеща и чаще всего это вызывает «одинокая звезда», хотя, как отметил Мобли, другие клещи также могут быть вовлечены.

Синдром альфа-гал, иногда называемый АГС, представляет собой потенциально опасную для жизни аллергию на красное мясо или другие продукты, полученные от млекопитающих. Согласно CDC, что с 2010 по 2022 год в Штатах было выявлено свыше 110 000 предполагаемых случаев АГС. Однако количество заболевших, скорее всего, выше, поскольку АГС не является состоянием, подлежащим регистрации на национальном уровне.

Симптомы данного синдрома совпадают с классическими аллергическими реакциями, такими как крапивница или зуд кожи, кашель, одышка или затрудненное дыхание, отек губ, горла, языка или век. По данным CDC, другие симптомы включают тошноту или рвоту, сильную боль в животе, изжогу или расстройство желудка, диарею, падение артериального давления и головокружение или обмороки.

«Обычно все не так плохо, поскольку не бывает полноценной анафилактической реакции, при которой требуется инъекция эпинефрина или чего-то в этом роде», – объяснил доктор Мобли.

Исследование, опубликованное CDC в 2023 году, показало, что большинство предполагаемых случаев АГС за предыдущие пять лет были зарегистрированы в Миссури, Арканзасе, Кентукки, Теннесси и Вирджинии, а также в некоторых округах Канзаса, Оклахомы, Миссисипи, Алабамы, Джорджии и Северной Каролины – во всех местах, где обитает популяция клещей «одинокая звезда».

Как избавиться от синдрома альфа-гал

Людям с АГС обычно рекомендуют полностью прекратить употребление мясо млекопитающих, включая свинину, баранину, оленину, крольчатину и говядину, а также молочные продукты. При этом, как отмечают в CDC, у некоторых пациентов может и не возникнуть реакция на любой продукт, содержащий альфа-гал.

По данным НКО «Клиника Мейо», симптомы АГС могут со временем ослабевать или исчезать, и некоторые пациенты вновь могут употреблять продукты с альфа-гал спустя год или два.

Хайден Хертиг, у которого был диагностирован АГС еще в средней школе, недавно рассказал в интервью для телеканала WDAF Nexstar, что у него иногда бывали некоторые аллергические реакции, если он съедал красное мясо. После семи лет, в течении которых он избегал употребления красного мяса, Хертиг, которому сейчас 22 года, заявил, что вновь может питаться им.

«Это действительно лучший медицинский совет: если вы сможете полностью отказаться от красного мяса, то сможете за меньший срок побороть аллергию», – объяснил Хертиг. «И чем чаще вы едите красное мясо, тем больше АГС будет подпитываться, и его преодоление займет больше времени».

Представители CDC утверждают, что лучший способ профилактики синдрома альфа-гал – избегать укусов клещей.

Эти меры включают в себя использование репеллента от насекомых с содержанием ДЭТА не менее 20%, либо пикаридина или IR3535, а также одевание брюк и рубашек с длинными рукавами при посещении мест с естественной природой. Лесная служба США также рекомендует избегать мест с высокой травой и опавшими листьями.

После того, после возврата в помещение, эксперты Лесной службы рекомендует как можно скорее принять ванну или душ, что может облегчить обнаружение клещей. Следует обязательно и полностью проверять свое тело на наличие клещей после прогулок на свежем воздухе.