Вода лучше всего помогает бороться с сонливостью и усталостью в жаркую погоду, рассказала эндокринолог Аделина Муртазина.

Она пояснила, что организм в сильную жару начинает быстро тратить энергию, что провоцирует ее нехватку. Поэтому человеку постоянно хочется спать, он чувствует усталость, даже если ничего не делал.

Еще одна причина – это дегидратация, быстрая потеря воды и электролитов при высокой температуре воздуха.

“Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость”, – пояснила специалист.

Электролиты обеспечивают нормальную работу сердечно-сосудистой системы, других органов организма, поэтому их потеря может привести к серьезным проблемам. Чтобы этого не произошло, нужно пить как можно больше воды. Лучше всего – около 2-3 литров ежедневно.

Также не стоит в жару употреблять напитки с содержанием кофеина или алкоголь, повышающие риск обезвоживания.

Для избавления от сонливости и усталости в жару стоит также есть арбузы, дыни, томаты, огурцы, другие фрукты и овощи, содержащие много воды.