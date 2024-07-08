Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину совершенно бессмысленно, с тем же успехом Соединенные Штаты могли бы выбрасывать деньги в черную дыру, заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он пояснил, что российские гиперзвуковые ракеты уничтожают американские ЗРК с легкостью, так как перехватить эти боезаряды невозможно. Кроме того, Patriot не в состоянии сбивать планирующие бомбы, активно используемые ВС РФ.

По словам бизнесмена, на территории ЕС осталось не больше сотни таких комплексов, но США упрямо отправляет все новые системы на Украину. Всего одного удара ВС РФ достаточно, что два миллиарда долларов американских налогоплательщиков просто испарились, не принеся никакой практической пользы.

Дотком призвал прекратить выбрасывать деньги на ветер, так как ракетные войска и авиация РФ сделали ЗРК Patriot своей приоритетной целью и продолжат успешно их уничтожать.