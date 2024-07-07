Японские психологи дали советы, как победить летнюю депрессию

Если с наступлением лета вы испытываете физические недомогания, усталость, потерю аппетита и бессонницу, а также отсутствие мотивации, подавленное настроение или иные психические симптомы, это может быть летняя депрессия. Журналисты издания Mainichi Shimbun обратилась к компании, занимающейся поддержкой психического здоровья, с вопросом о том, как предотвратить летнюю хандру.

Летняя депрессия – это не термин для медицинского диагноза, а скорее тип сезонного аффективного расстройства, проявляющегося с июня по сентябрь. Похожие симптомы, возникающие зимой, называются зимней депрессией. Хотя точные причины этого состояния неизвестны, считается, что значительное влияние оказывает усталость, накопленная с ранней весны.

Чтобы предотвратить это летнюю депрессию, рекомендуется избегать чрезмерного воздействия солнечного света, придерживаться здорового питания и стараться хорошо высыпаться. Считается, что солнечный свет эффективен в регуляции автономной нервной системы, но его чрезмерное воздействие вредно. Сильное летнее солнце может быть изнурительным для организма и вызывать усталость, поэтому лучше избегать длительного пребывания на открытом воздухе в полуденную жару.

Меры против летней депрессии

Поддержание комфортной температуры в помещении, соответствующей вашему состоянию, также имеет решающее значение, поскольку высокая температура в помещении может привести к усталости и стрессу.

Летняя диета также играет ключевую роль, воздействуя через серотонин – нейротрансмиттер, влияющий на автономную нервную систему и психическое состояние. Известный как гормон счастья, серотонин синтезируется из триптофана – белка, содержащегося в мясе, рыбе, а также в молочных и соевых продуктах.

Что касается сна, то в последние годы изучались как его качество, так и количество. Согласно последним рекомендациям в отношении сна, способствующего укреплению здоровья, рекомендуемая его продолжительность составляет не менее шести часов для взрослых, от девяти до двенадцати часов для детей младшего школьного возраста и от восьми до десяти часов для учащихся средних и старших классов.

Специалисты токийской компании Advantage Risk Management советуют создать благоприятные условия для сна, избегая смартфонов и употребления кофеина перед сном, а также пользования прохладным и дышащим постельным бельем.

Представитель компании сообщил: «Хотя мы наблюдаем рост обращений по поводу симптомов депрессии зимой, могут быть случаи, когда люди не осознают, что у них летняя депрессия, поскольку путают ее с усталостью».

Он также добавил: «Стратегии борьбы с летней депрессией отличаются от стратегий борьбы с усталостью. Если у вас проявляются симптомы летней депрессии, важно обратиться за медицинской помощью и полноценно отдыхать».