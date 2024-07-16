Один из российских военнослужащих сумел уничтожить три танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Для этой цели использовался противотанковый ракетный комплекс “Корнет”, сообщил командир роты с позывным “Гепард”.

По его словам, “Абрамсы” являются очень простой целью. Это громоздкие боевые машины, с уничтожением которых особых проблем не возникает. Броня у американской техники довольно прочная, но и эту задачу российским военным удалось эффективно решить.

Так, они стреляют из ПТРК “Корнет” в заднюю часть башни и корму танка. Там наиболее уязвимая броня. Кроме того, первый вариант позволяет попасть по боекомплекту и спровоцировать детонацию, не оставляя экипажу и самой боевой машине никаких шансов на выживание.