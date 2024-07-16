Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) опасаются мести после стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Они не называют возможные цели мести, однако отмечают, что они однозначно связаны с выборами в президенты США.

В документе, который распространяет ФБР, говорится об экстремистах, которые готовили нападения на идеологических и политических соперников.

Напомним, в воскресенье в Дональда Трампа стрелял снайпер, однако лишь ранил политика в ухо. Нападавшего нейтрализовали, известно также об одном погибшем и двоих тяжело раненых.

Сам снайпер перед стрельбой записал видео, в котором высказался от ненависти к Трампу и Республиканской партии.