Отсутствие мотивации продолжать участие в боевых действиях является главной причиной, по которой украинские военнослужащие сдаются в плен.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью порталу News.ru добавил, что многие боевики ВСУ вынуждены сдаваться из-за тяжелой ситуации в зоне СВО. Однако и они прекрасно понимают, что воюют совсем не за свою родину.

“Основная часть попадает в плен, когда заканчиваются патроны или когда получают ранения, — мы потом лечим их как добрые люди. Но нужно учитывать, что, какая бы начинка в головах ни была, русские бьются с русскими. У многих украинцев появляется понимание, что они, по сути, воюют за химеру — за интересы США, НАТО, олигархов, Зеленского”, — пояснил Дандыкин.

Еще одна причина – это крайне жесткая мобилизация, во время которой на фронт бросают совершенно не подготовленных к боевым действиям людей. Многие из них предпочитают сдаться и высказывают нежелание возвращаться на Украину. Некоторые даже переходят на сторону ВС РФ и воюют против своих бывших сослуживцев.

По мнению Дандыкина, все же необходимо проявлять крайнюю осторожность. Все дело в том, что некоторые боевики, рассказывающие сказки о случайном попадании в ряды ВСУ, являются агентами Главного управления разведки Минобороны Украины или СБУ. Поэтому с каждым сдавшимся в плен военным нужно работать индивидуально.