Журналисты британского канала BBC News взяли интервью у одного из офицеров ВСУ. Он рассказал, с чем сталкиваются украинские бойцы на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, украинские военнослужащие, находящиеся на левобережье, являются для украинского командования «чемоданом без ручки.

Военнослужащие ВСУ, что были переправлены на левый берег Днепра, оказались в тупиковой ситуации. Они не могут закрепиться на территории, создав свой плацдарм, но и не могут вернуться обратно, так как киевский режим требует от них результатов.

«Любое движение немедленно накрывалось артиллерией или беспилотниками. Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там; мы превратились в чемодан без ручки», – подчеркнул боец.

Безвыходность данной ситуации, по словам украинского офицера, заключается в невозможности бойцов ВСУ оставить свои позиции, даже если они получат добро от командования, ведь любое форсирование Днепра накрывается российской артиллерией. Поэтому они не могут ни отойти со своих позиций, ни выполнить поставленную командованием задачу.