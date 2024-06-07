Французский политик, депутат Национального собрания, лидер коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что выступление Зеленского в Нацсобрании является прямым призывом Европы к началу третьей мировой.

По его словам, заявление украинского президента его очень обеспокоило, так как Зеленский решил сравнивать конфликт на Украине с Второй мировой, но он делает это очень неудачно.

«Я думаю, делает неудачное сравнение и он призывает к тому, чтобы Европа вступила в третью мировую войну. После Второй мировой мы все сказали: “больше никогда”, 60 миллионов погибших, третья мировая – никогда», – заявил Руссель в эфире парламентского телеканала LCP.

В свою очередь, депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Арно Ле Галль подверг жесткой критике французского лидера Эммануэля Макрона, пригласившего Владимира Зеленского для выступления в Нацсобрании перед предстоящими во Франции выборами в Европарламент, которые состоятся 8-9 июня.