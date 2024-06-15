Беспилотный аппарат MQ-4C Triton подал сигнал об аварийной ситуации, возвращаясь на Сицилию после разведывательной миссии у Крыма. Информация об этом получена с мониторингового сервиса RadarBox.

14 июня беспилотник с позывным BLKCAT6 находился над Черным морем у Крымского полуострова, где проводил разведку. После выполнения поставленных задач он отправился на базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Однако на подлете к ней подал сигнал 7700 через транспондер, что означает аварийную ситуацию.

Около 19:00 дрон все же приземлился на базе Сигонелла, его техническое состояние неизвестно.

Напомним, что полеты американских беспилотников у Крыма становятся зловещим предвестником ракетных атак ВСУ. БПЛА высматривают цели для ударов, а также пытаются обнаружить местоположение средств ПВО России.