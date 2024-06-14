Законодатели Германии хотят утвердить донорство органов по-украински

Тысячи немцев надеются получить жизненно важный орган, но готовность стать донором среди населения Германии слишком мала. И вот теперь представители восьми федеральных земель предпринимают попытку ввести обязательность письменного возражения против донорства органов. Источник: Tagesschau.

В Бундестаге представлен законопроект о введении так называемого «решения о возражении». Его цель – обеспечении максимального числа нуждающихся жизненно важным органом.

В соответствии с законопроектом, право гражданина Германии принимать решение «за» или «против» донорства своих органов остается нетронутым. Однако норма «решение о возражении» будет предусматривать, что в принципе каждый немец считается донором органов, если он или она не указали обратного в течение своей жизни. Это возражение можно будет внести в журнал донорства органов, в карту донора органов, в завещание или иным способом.

Дефицит органов

Немецкие парламентарии обосновали свою инициативу недостаточным числом доноров органов. Согласно законопроекту, этот показатель находится на низком уровне уже более десяти лет. В 2023 году донорский орган ожидали 8385 человек, но в качестве пожертвования поступило лишь 2 877 органов от 965 человек. Как отмечают чиновники из федеральных земель Германии, реестр донорства органов, действующий с марта 2024-го, сам по себе не приведет к заметному улучшению ситуации.

«Нам нужны системные изменения», – заявил Карл-Йозеф Лауманн, министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии и член партии ХДС, представляя законопроект Бундестагу. Он назвал отсутствие достаточного числа органов «смертью в списке ожидания».

Предложенный членами Бундесрата от восьми федеральных земель законопроект передан в Комитет по здравоохранению Бундестага. Как только его члены одобрят внесенный документ, он войдет в повестку дня Бундесрата, после чего и будет принято решение, стоит ли принимать такой законопроект и вносить его в Бундестаг.

Вторая попытка

В 2020 году члены федерального собрания Германии уже проголосовали в отношении «решения о возражении», но в то время законопроект не набрал большинства голосов. Затем была принята модель так называемого «решения о принятии решений»: оно означает, что каждый гражданин страны должен документально подтвердить, хочет ли он пожертвовать органы или нет.

Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии, приветствовал инициативу Бундесрата. «Без разрешения этого противоречия мы продолжим ежегодно терять тысячи жизней, ожидающих органа», – заявил глава Минздрава, член партии СДПГ. При поддержке федеральных земель, по его мнению, будет более вероятно, что вторая попытка голосования в Бундестаге окажется успешной и смертям в списке ожидания придет конец.

В тоже время врач Эндрю Ульманн, член федерального собрания от СвДП, считает инициативу федеральных земель «контрпродуктивной», поскольку против решения о возражении уже было принято «парламентское и, следовательно, демократическое решение, это необходимо уважать».

Вместо повторного голосования Ульман предложил обсудить иные способы увеличить число доноров, к примеру, путем изменения критериев донорства.

«Если мы перейдем от смерти мозга к смерти сердца, то сможем увеличить количество донорств», – считает Ульман.

Похожее заявление сделал и Ойген Бриш, глава «Немецкого фонда защиты пациентов». Он уверен, что парламентарии очевидно отвергнут новую версию законопроекта о донорстве.

«Физическая неприкосновенность не должна нарушаться без согласия заинтересованного лица», – подчеркнул Бриш. Вместо этого он призвал власти федеральных земель обеспечить наличие требуемой по закону взаимосвязи между паспортами, пунктами удостоверения личности и центральным регистром донорства органов.

«Пока этого не произойдет, столь небольшое количество зарегистрированных деклараций о намерении донорства никого не должно удивлять», – считает Бриш.