В Волчанске, который располагается в непосредственной близости от границы с Россией, не прекращаются ожесточенные бои. Российские ВС теснят противника на улицах Ленина, Колокольцева и Пушкина, сообщил портал «Военное дело».

На северном берегу реки Волчья подразделения украинской армии оказались в полуокружении. Там битва идет за местный Агрегатный завод.

В поселке Липцы неподалеку от Волчанска сосредотачиваются крупные резервы ВСУ. Киев, проваливший уже одну попытку контрнаступления в Харьковской области, намеревается повторить еще раз.

Также ВС РФ штурмуют населенные пункты Волоховка и Бочково.

На Авдеевском направлении российским военным удалось освободить Новопокровское и улучшить свои позиции неподалеку от Уманского. На Донецком участке фронта бои идут на Центральной и Сумской улицах в Красногоровке.