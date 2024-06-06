Российская армия нанесла серию результативных ударов ракетами, дронами и артиллерией по выявленным местам временной дислокации украинских военнослужащих в Сумской и Днепропетровской областях, а также по военному аэродрому в Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пгт Краснополье (Сумская область – ред.) прилетало из ствольной артиллерии и FPV дронами. Прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ старается прятать военную технику», – написал Лебедев.

По его словам, в течение дня 5-го июня и в ночь на 6-е июня российская армия ударными FPV-дронами и ствольной артиллерией уничтожала позиции и места временной дислокации бойцов ВСУ в приграничных поселках Сумской области.

Также ВС РФ уничтожили складское помещение, расположенное в пригороде Никополя в Днепропетровской области, где украинские военнослужащие ремонтировали плавсредства для нужд ВСУ. На окраинах пгт Пологи российские ракеты прилетели по военному аэродрому, от куда украинские солдаты запускали БПЛА по позициям армии России.