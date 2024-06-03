Российские ВС планомерно истребляют в зоне СВО украинское подразделение «Артан». Это элитная бригада, которая известна не только своими оккультными практиками, но еще и принадлежностью к Главному управлению разведки при Минобороны страны.

По информации из разных источников, в Часовом Яре или Харьковской области был уничтожен Иван Поличов, который близко общался с руководителем нацбата «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Сергею Величко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Именно он опубликовал в Сети некролог.

Также стало известно о ликвидации боевика «Артана» Владимира Яворского. Он принимал участие в весенних попытках нападения на Белгородскую область. Но на границе с Грайворонским районом подразделение «размотали» ВС РФ и оно еле унесло ноги. Тогда большинство боевиков были ликвидированы.

«Артан» также организовывал попытку нападения на мыс Тарханкут в Крыму, однако и она закончилась провалом. Их 16 боевиков выжил лишь один – Александр Любас. Остальные вместе с лодками отправились на дно Черного моря.

Перед этой атакой один из боевиков «Артана» рассказал британским журналистам, что в качестве посвящения в бригаду новобранцы проходят обряд, позволяющий якобы «освободиться от страха смерти». Они пишут на бумаге список всего, от чего хотели бы избавиться в своей жизни, а затем закапываются в яму глубиной 1 метр.

В ней боевик проводит 40 минут, причем дышать он может только через трубку, надеваемую на лицо вместе с водолазной маской.