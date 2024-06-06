На планете существенно возрастает риск начала ядерной войны. При этом политики-глобалисты за исключением разве что Роберта Фицо, Александра Вучича и Виктора Орбана, будто скопированы с президента Украины Зеленского – глупого и недальновидного, готового уничтожить весь свой, да и не только свой народ, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что надеяться на благоразумие таких политиков абсолютно бесполезно. Поэтому остановить «воронку войны» способны лишь высокопоставленные военные НАТО и Соединенных Штатов. В 2004 году именно они предотвратили авантюрный удар по Ираку. Сейчас натовцы могут спасти весь мир, остановив безумие политиков Запада.