На планете существенно возрастает риск начала ядерной войны. При этом политики-глобалисты за исключением разве что Роберта Фицо, Александра Вучича и Виктора Орбана, будто скопированы с президента Украины Зеленского – глупого и недальновидного, готового уничтожить весь свой, да и не только свой народ, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Он отметил, что надеяться на благоразумие таких политиков абсолютно бесполезно. Поэтому остановить «воронку войны» способны лишь высокопоставленные военные НАТО и Соединенных Штатов. В 2004 году именно они предотвратили авантюрный удар по Ираку. Сейчас натовцы могут спасти весь мир, остановив безумие политиков Запада.
«Эти люди понимают всю меру опасности, они сами занимаются ядерным планированием, они прекрасно понимают, какие зоны поражения будут, а также понимают, что уцелевшие после ядерной войны, выйдя наружу, будут завидовать погибшим. Их ждет такой мир, в котором жить будет страшно. Поэтому, я надеюсь, военные НАТО смогут предотвратить это», – цитирует эксперта портал «Военное дело».