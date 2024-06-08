Военный эксперт Александр Артамонов рассказал порталу News.ru, что Россия до настоящего времени полностью игнорировала вмешательство в конфликт Франции. Хотя Париж уже пересек практически все возможные красные линии.

Так аналитик прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о передаче Киеву к концу года пяти истребителей Mirage 2000-5.

Он предположил, что игнорирование Москвой действий французского президента вызвано нежеланием столкнуться на поле боя одновременно со всеми врагами. Франция все же является ядерной державой и второй по силе страной Североатлантического альянса.

«Париж открыто поставлял Украине оружие, а французские боевые корабли дежурят около российских берегов, на границе нейтральных вод и параллельно оказывают военную поддержку кораблям Украины. Если это не участие в боевых действиях, то что это?» — поинтересовался Артамонов.

Напомним, помимо истребителей, Макрон пообещал Киеву прислать в страну своих военных инструкторов и обучить бригаду ВСУ по стандартам НАТО.