В Харьковской области ВС РФ на днях ударили ракетами «Искандер» по базе отдыха в поселке Дачное. Там, по информации военного корреспондента Александра Коца, располагалось элитное подразделение операторов БПЛА «Птахи (Птицы) Мадьяра».

Мадьяр – это командир подразделения Роберд Бровди, который считается одним из первопроходцев в области создания на Украине спецподразделений, работающих исключительно с БПЛА. Его 414-й ОБУБАС (отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем) попал под удар на базе отдыхе. От зданий на ее территории остались только обугленные руины, а трупы боевиков усеяли всю территорию.

Там же находились наемники НАТО. Раненых и тела погибших «солдат удачи» с базы вывезли вертолетом в Киев. Информация о «Птахах Мадьяра» долгое время не публиковалась в Сети, ВСУ старательно хотели скрыть новость о гибели элитного подразделения. Однако сделать это в эпоху интернета крайне сложно.

Пока нет точных данных о состоянии самого Бровди, однако многочисленные панические посты в Сети указывают на то, что «Мадьяр» либо погиб, либо получил серьезное ранение. Впрочем, даже если он жив, уничтожение столь серьезного батальона в любом случае является отличным достижением.