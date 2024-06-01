Военный корреспондент Александр Коц считает, что передача Украине шведских самолетов Saab 340 развяжет Киеву руки. Шведские самолеты дальнего радиолокационного контроля способствуют нанесению ударов по глубинным территориям России.

«Швеция решила передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и они явно будут работать в связке с истребителями F-16. Они будут являться „глазами“ украинских летчиков», – отметил журналист.

Получение Киевом Saab 340 в значительно мере увеличат возможности ВСУ по контролю воздушного пространства.

Кроме того, Коц подчеркнул опасность предоставления Западом Киеву ракет AGM-158 JASSM, носителями которых являются истребители F-16. Дальность этих ракет большая и достаточно сильная мощность боеголовки.

Чтобы оказать противодействие российским силам необходимо осуществлять регулярное патрулирование самолетами А-50У и Су-35С. А уничтожить шведские Saab 340 способны ракеты С-400, С-300В4 или аэробаллистическими ракеты Х-47М2 «Кинжал» с активными радиолокационными ГСН.