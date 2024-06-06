Новейшая отечественная самоходная 152-миллиметровая артиллерийская установка «Мальва» дебютировала в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц раскрыл подробности боевой работы экипажа российского орудия в своем спецрепортаже из зоны СВО.

«Мы можем выполнять задачи, выбирая огневую позицию на любом удалении от места своей дислокации – хоть в сотнях километров. … САУ сама себя находит, что облегчает задачу и командиру, и расчету», – отметил в беседе с военкором командир взвода гаубичного самоходного дивизиона Евгений.

По его словам, новейшая российская колесная гаубица отличается высокой мобильностью. После получения координат цели САУ «Мальва» самостоятельно проводит процедуру гирокомпасирования, находя с помощью спутников свое местоположение, а затем экипаж выдвигается на огневую позицию по пути вбивая координаты цели и вводя актуальные метеоданные. Наведение на цель происходит автоматически, а расчету орудия остается только зарядить снаряд и произвести выстрел.

Российские артиллеристы отметили, что на их сопровождают представители отечественного ВПК, следя за работой новой колесной гаубицы и отмечая замечания военных по улучшению артиллерийского орудия.