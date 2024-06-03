Сотрудники территориальных центров комплектования (выполняют функции военных комиссариатов – ред.) на Украине продолжают осуществлять меры по насильственной мобилизации населения страны. Очередной случай попытки мобилизовать мужчину во Львовской области попал в объектив камеры наружного наблюдения. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Политика страны».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как велосипедист пытается скрыться на парковке от преследующих его на автомобиле сотрудников ТЦК. В итоге украинские военкомы сбили велосипедиста. При этом автомобиль сотрудников ТЦК вылетел в кювет. Мужчина встал на ноги и убежал от украинских военкомов, которые не смогли его догнать пешком.

Ранее стало известно о гибели 20-летней сотруднице полиции в Одессе во время фотосессии на набережной. Молодую девушку смыло волной в море, когда она позировала на фоне неспокойного моря. Известно, что девушка работала участковой в Ровно, а в южный регион Украины прибыла в отпуск.