Под Одессой в одном из курортных поселков российские ракеты уничтожили командный пункт, который западные и украинские высокопоставленные военные инструктировали офицеров. Об этом рассказал портал «Военное обозрение».

«В результате попаданий ликвидированы украинские офицеры, которые использовали рекреационные пункты в качестве объектов для проведения консультаций и совещаний с представителями иностранного офицерского состава», — уточнили авторы публикации.

Кроме того, в очередной раз был атакован военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Отмечается, что по нему с начала СВО нанесено более 20 ударов. Эта авиабаза находится под пристальным наблюдением, так как Киев готовит ее к приему истребителей F-16.

В Запорожье, подконтрольном киевскому режиму, ликвидированы боевики, которых намеревались перебросить к линии фронта в качестве резерва.