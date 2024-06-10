Сотрудники государственного концерна «Туркменгаз» разработали специальный метод для снижения интенсивности горения кратера Дарваз, вспыхнувший в пустыне Каракумы более 50 лет назад в результате обвала разведочной шахты. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявила заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева.

«Туркменистан достиг очень большого прогресса в управлении выбросами на кратере Дарваза», – заявила Лурьева.

По ее словам, разработанный туркменскими специалистами метод предполагает отбирать газ, поступающий к кратеру Дарваз, для снижения интенсивности горения. При помощи увеличения отбора газа на действующих в окрестностях горящего кратера скважинах удалось в разы снизить интенсивность горения и добиться уменьшения выбросов метана в атмосферу.

В Туркмении горящий кратер Дарваз в народе прозвали «Вратами в ад», а с 2018 года данное место получило официальное название – «Сияние Каракумов». В настоящий момент горящий кратер является одной из главных туристических достопримечательностей страны.