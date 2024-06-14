Портал «Страна.ua» сообщил об очередной диверсии на железной дороге в Сумской области. Уточняется, что партизаны сожгли релейный шкаф.

Сгоревшее оборудование было выявлено на перегоне между областным центром – городом Сумы и станцией Торопиловка. При этом диверсия не повлияла на движение железнодорожных составов, оно продолжалось согласно графику.

«Очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошел в городе Сумы. Между станциями Сумы – Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф. Движение поездов не прекращалось», – сообщил Telegram-канал украинского издания.

Известно, что произошел данный инцидент в четверг, 13 июня. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».