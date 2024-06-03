Украина никогда не столкнулась бы с такой катастрофической ситуацией, как сейчас, если бы Джордж Буш-младший не пообещал в свое время Киеву принять страну в НАТО. Такое мнение высказал профессор Джон Миршаймер.

Он заявил, что Киев может считать 8 апреля 2008 года роковой датой в истории Украины. Именно тогда Буш-младший после Бухарестской конференции заявил, что Североатлантический Альянс готов принять страну в свои объятия.

С тех пор утекло немало воды, но Украина так и не стала частью блока. Однако она отказалась от нейтралитета и выполняла все указания США, провоцируя таким образом Россию, что и вылилось в конфликт. А также в угрозу противостояния двух супердержав. Если бы не обещания Буша, Украина была бы “в целости и сохранности”.