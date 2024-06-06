Украинские военнослужащие предприняли попытку с наскока зайти на позиции ВС РФ на двух американских автомобилях Humvee с десантом на борту. Однако одна из машин ВС Украины была уничтожена российскими бойцами точным выстрелом из ПТРК «Корнет». Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Архангел Спецназа Z».

«Противник внаглую решил осуществить штурм наших позиций», – подписали опубликованное видео авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как два украинских бронеавтомобиля Humvee на высокой скорости пытаются пройти серую зону, чтобы закрепиться на позициях ВС РФ. Однако на подъезде к российским позициям первая бронемашина ВС Украины была уничтожена точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Вторая бронемашина Humvee ВСУ была остановлена огнем из стрелкового вооружения. При этом все украинские штурмовики погибли во время неудачной попытки закрепиться на позициях российской армии.